Шведы разделились в вопросе членства в НАТО - опрос

В Швеции примерно одинаковое количество людей выступают за и против вступления страны в НАТО.

Об этом свидетельствует опрос шведской национальной телерадиокомпании SVT, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Дебаты о вступлении в НАТО возобновились в Швеции, особенно в связи с тем, что ситуация с безопасностью на континенте, в том числе на украинской границе и в Балтийском море, ухудшается.

Согласно опросу, 37% респондентов ответили "да" на вопрос о членстве в НАТО, а 35% - "нет". Однако 28% шведов до сих пор не определились. В 2017 году 32% ответили "да" НАТО, тогда как 43% выступили против, когда задали тот же вопрос.

Подавляющее большинство, 59%, также говорят, что боятся России как сверхдержавы, в то время как 29% говорят, что боятся США как сверхдержавы.

В шведском парламенте большинство партий выступают за то, чтобы Швеция объявила, что может присоединиться к НАТО. Но когда дело доходит до фактического членства, большинство депутатов против этого.

Напомним, последние опросы в Финляндии показывают, что почти треть жителей страны выступают за присоединение к Североатлантическому альянсу.

Впрочем, премьер-министр Санна Марин назвала "очень маловероятным", что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО во время ее полномочий.