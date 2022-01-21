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У Єврокомісії розповіли, з якою місією до України їде комісар Варгеї

П'ятниця, 21 січня 2022, 15:41

Єврокомісар Олівер Варгеї під час візиту в Україну 26-27 січня говоритиме про підтримку Євросоюзом економічного зростання України, а також її стійкості до гібридних загроз.

Про це кореспонденту DW повідомила речниця Єврокомісії у п'ятницю, 21 січня,  пише "Європейська правда".

"Ця місія буде нагодою надіслати потужний меседж підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, залучення ЄС до посилення її стійкості проти гібридних загроз, а також підтримки сталого економічного зростання за допомогою економічного та інвестиційного плану та подальшої інтеграції з ЄС на основі угоди про асоціацію", - розповіла речниця. 

Єврокомісар Варгеї приїде до Києва наступного тижня

Вона додала, що точна програма візиту ще готується.

Напередодні під час спілкування з журналістами про візит єврокомісара розповів постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось, повідомляла "ЄП". У середу він буде у Києві, щоби взяти участь у засіданні уряду, присвяченому питанню реформ.

Візит Варгеї до Києва відбудеться на тлі цілої низки дипломатичних вояжів західних посадовців та дипломатів до України останніми днями в період нарощування російських військ довкола українських кордонів.

Євродепутати з комітету з закордонних справ і з підкомітету з безпеки і оборони Європейського парламенту, серед інших, хочуть відвідати Україну з місією зі збирання фактів.

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