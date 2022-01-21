Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Еврокомиссии рассказали, с какой миссией в Украину едет комиссар Вархеи

Пятница, 21 января 2022, 15:41

Еврокомиссар Оливер Вархеи во время визита в Украину 26-27 января будет говорить о поддержке Евросоюзом экономического роста Украины, а также ее устойчивости к гибридным угрозам.

Об этом корреспонденту DW сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии в пятницу, 21 января, пишет "Европейская правда".

"Эта миссия - возможность направить мощный месседж поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, привлечения ЕС к усилению ее устойчивости против гибридных угроз, а также поддержанию устойчивого экономического роста посредством экономического и инвестиционного плана и последующей интеграции с ЕС на основе соглашения об ассоциации", - рассказала спикер.

Еврокомиссар Вархеи приедет в Киев на следующей неделе

Она добавила, что четкая программа визита еще готовится.

Накануне, общаясь с журналистами, о визите еврокомиссара, рассказал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось, сообщала ЕвроПравда. В среду он будет в Киеве, чтобы принять участие в заседании правительства, посвященном вопросу реформ.

Визит Вархеи в Киев состоится на фоне ряда дипломатических вояжей западных чиновников и дипломатов в Украину в последние дни в период наращивания российских войск вокруг украинских границ.

Евродепутаты из комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента, среди прочих, хотят посетить Украину с миссией по сбору фактов.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Еврокомиссия Ассоциация с ЕС

Статьи

Путин, НАТО и Саакашвили: что объединяет Украину и Грузию в условиях агрессии РФ

И оккупированная часть Грузии, и оккупированная часть Украины объединены РФ Южным военным округом. А значит - сразу после атаки на Украину последует атака на Грузию.
22 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки

Как вернуться в Украину без паспорта? Этот текст нужно прочесть каждому, кто по крайней мере иногда ездит за границу.
21 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды