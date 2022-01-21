В Еврокомиссии рассказали, с какой миссией в Украину едет комиссар Вархеи

Еврокомиссар Оливер Вархеи во время визита в Украину 26-27 января будет говорить о поддержке Евросоюзом экономического роста Украины, а также ее устойчивости к гибридным угрозам.

Об этом корреспонденту DW сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии в пятницу, 21 января, пишет "Европейская правда".

"Эта миссия - возможность направить мощный месседж поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, привлечения ЕС к усилению ее устойчивости против гибридных угроз, а также поддержанию устойчивого экономического роста посредством экономического и инвестиционного плана и последующей интеграции с ЕС на основе соглашения об ассоциации", - рассказала спикер.

Она добавила, что четкая программа визита еще готовится.

Накануне, общаясь с журналистами, о визите еврокомиссара, рассказал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось, сообщала ЕвроПравда. В среду он будет в Киеве, чтобы принять участие в заседании правительства, посвященном вопросу реформ.

Визит Вархеи в Киев состоится на фоне ряда дипломатических вояжей западных чиновников и дипломатов в Украину в последние дни в период наращивания российских войск вокруг украинских границ.

Евродепутаты из комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента, среди прочих, хотят посетить Украину с миссией по сбору фактов.

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