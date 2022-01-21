Президент Румунії скликає раду нацоборони через напруженість між РФ і НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс скликає засідання Вищої ради національної оборони через загострення напруженості між Росією і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24.

"Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав засідання Вищої ради національної оборони, яке відбудеться у середу, 26 січня 2022 року, о 13:00, у палаці Котрочень", - повідомляє адміністрація президента.

Теми порядку денного включають: ситуацію з безпекою в Чорному морі та східному фланзі НАТО; заходи щодо розвитку спроможності реагувати на нові виклики безпеки та підвищення стійкості.

Скликання Вищої ради національної оборони відбулося після дискусії між президентом і прем'єр-міністром Ніколає Чуке.

Також це відбувається у контексті посилення напруженості між НАТО та Росією. У п'ятницю, напередодні переговорів між міністрами закордонних справ США та Росії, МЗС Росії заявило, що вимагає у Альянсу вивести війська з Румунії та Болгарії.

Міністерство закордонних справ Румунії вважає вимоги росіян "невідповідними" і "такими, що не підлягають обговоренню".

"МЗС нагадує, що присутність НАТО в державах-союзниках, яка є результатом рішень, прийнятих на найвищому рівні лідерами держав та реалізованих відповідальними за це союзними політичними та військовими структурами, є суворо оборонною реакцією на дедалі агресивнішу поведінку Російської Федерації у східному сусідстві, особливо з 2014 року, коли український Крим був незаконно окупований Росією. Така поведінка продовжує посилюватися і сьогодні, незважаючи на спроби НАТО вести конструктивний діалог", - зазначили в МЗС.

"Такий запит є неприпустимим і не може бути обговорений, враховуючи, що позиція стримування та оборони безпосередньо пов’язана з механізмом колективної оборони НАТО та є його невід’ємною частиною, щодо якого жодна третя країна не може мати права вето. Союзники рішуче заявили, що вони продовжуватимуть політику консолідації безпеки та колективної оборони, у тому числі за рахунок присутності союзних військ на території східних союзників", – наголосили у відомстві.

Раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що не Росії вирішувати, де Альянс буде розміщувати свої сили.

Реакція заступника генсека НАТО з'явилася після того, як у МЗС РФ заявили, що Росія хоче отримати від Заходу гарантії виведення сил Альянсу з Румунії та Болгарії.

Болгарський прем’єр Кирил Петков заявив, що його країна сама вирішує питання власної безпеки у координації з союзниками по НАТО.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом. Москва заявила, що чекає на письмову відповідь Заходу якнайшвидше.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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