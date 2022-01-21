Президент Румынии созывает совет нацобороны из-за напряженности между РФ и НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис созывает заседание Высшего совета национальной обороны из-за обострения напряженности между Россией и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Digi24.

"Президент Румынии Клаус Иоганнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны, которое состоится в среду, 26 января 2022 года, в 13:00 во дворце Котрочень", - сообщает администрация президента.

Темы повестки дня включают: ситуацию с безопасностью в Черном море и на восточном фланге НАТО; меры по развитию возможности реагировать на новые вызовы безопасности и повышения устойчивости.

Созыв Высшего совета национальной обороны состоялся после дискуссии между президентом и премьер-министром Николае Чукэ.

Это происходит в контексте усиления напряженности между НАТО и Россией. В пятницу, накануне переговоров между министрами иностранных дел США и России, МИД России заявил, что требует от Альянса вывести войска из Румынии и Болгарии.

Министерство иностранных дел Румынии считает требования россиян "ненадлежащими" и "не подлежащими обсуждению".

"МИД напоминает, что присутствие НАТО в государствах-союзниках, являющееся результатом решений, принятых на высшем уровне лидерами государств и реализуемых ответственными за это союзными политическими и военными структурами, является строго оборонительной реакцией на все более агрессивное поведение Российской Федерации в восточном соседстве, особенно с 2014 года, когда украинский Крым был незаконно оккупирован Россией. Такое поведение продолжает усиливаться и сегодня, несмотря на попытки НАТО вести конструктивный диалог", - отметили в МИД.

"Такой запрос недопустим и не может обсуждаться, учитывая, что позиция сдерживания и обороны напрямую связана с механизмом коллективной обороны НАТО и является его неотъемлемой частью, в отношении которой ни одна третья страна не может иметь права вето. Союзники решительно заявили, что они будут продолжать политику консолидации безопасности и коллективной обороны, в том числе за счет присутствия союзных войск на территории восточных союзников", - отметили в ведомстве.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы.

Реакция заместителя генсека НАТО последовала после того, как в МИД РФ заявили, что Россия хочет получить от Запада гарантии вывода сил Альянса из Румынии и Болгарии.

Болгарский премьер Кирил Петков заявил, что его страна сама решает вопросы собственной безопасности в координации с союзниками по НАТО.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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