Меркель відмовилась від ролі почесної президентки німецьких консерваторів

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася стати почесною президенткою партії Християнсько-демократичний союз.

Про це розповів чинний глава партії Армін Лашет, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Ангела Меркель також прийшла до рішення: це більше не відповідає часу. У нас немає почесного голови партії – це традиція з минулого, якої немає на федеральному рівні", – повідомив Лашет.

Питання про почесне головування обговорювалося в історичному контексті. Останнім почесним головою був Гельмут Коль, який потім пішов у відставку з цієї позиції.

Зовсім нещодавно за призначення Меркель почесною президенткою висловився Тільман Кубан, голова молодіжної гілки ХДС, Союзу молоді. "Та, хто так успішно керувала Німеччиною протягом 16 років, заслуговує на це", – сказав він.

Через чотири місяці після поразки на виборах до Бундестагу ХДС позиціонує себе для роботи в опозиції, обираючи переважно нове партійне керівництво. На партійній онлайн-конференції 1001 делегат має обрати колишнього лідера фракції ХДС Фрідріха Мерца новим головою партії.

Як повідомлялося, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відхилила пропозицію від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо роботи в організації.