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Меркель отказалась от роли почетного президента немецких консерваторов

Пятница, 21 января 2022, 16:56

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась стать почетным президентом партии Христианско-демократический союз.

Об этом рассказал действующий глава партии Армин Лашет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Ангела Меркель также пришла к решению: это больше не соответствует времени. У нас нет почетного главы партии – это традиция из прошлого, которой нет на федеральном уровне", – сообщил Лашет.

Вопрос о почетном председательстве обсуждался в историческом контексте. Последним почетным президентом был Гельмут Коль, ушедший затем в отставку с этой позиции.

Совсем недавно за назначение Меркель почетным президентом высказался Тильман Кубан, глава молодежной ветви ХДС, Союза молодежи. "Та, кто так успешно руководила Германией в течение 16 лет, заслуживает этого", - сказал он.

Через четыре месяца после поражения на выборах в Бундестаг ХДС позиционирует себя для работы в оппозиции, выбирая преимущественно новое партийное руководство. На партийной онлайн-конференции 1001 делегат должен избрать бывшего лидера фракции ХДС Фридриха Мерца новым главой партии.

Как сообщалось, бывший канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о работе в организации.

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Меркель

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