Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Ексглава МЗС Польщі: швидкі поставки зброї Україні найкраще стримають Путіна

П'ятниця, 21 січня 2022, 17:18

Колишній міністр оборони та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що найкращим способом стримати Росію від вторгення є продемонструвати, що не буде жодних обмежень на продаж озброєнь Україні. 

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

"Україна є демократичним членом ООН і має добру репутацію, має право на самозахист і швидкі поставки протикорабельної, протиповітряної та протитанкової зброї – є найкращим аргументом, аби переконати пана Путіна утриматися (від вторгнення)", – додав Сікорський.

Держсекретар США: Україна не в НАТО, але ми зробимо все для її захисту

Він сказав, що російський президент Владімір Путін "робить велику помилку", нагромаджуючи десятки тисячі військових на кордоні з Україною.

"Знаєте, у британців є така приказка, що після восьми років кожен прем’єр-міністр сходить з глузду. Президент Путін вже перебуває при владі 22 роки. І, ймовірно, він вірить своїй власній пропаганді", – сказав Сікорський, який нині є євродепутатом від Польщі.

Дії Росії, каже Сікорський, мобілізують Захід, а не роз’єднують його.

"Україну вже озброюють, буде більше зброї для неї, коли Росія вторгнеться далі. Якщо Росія вторгнеться на східний фланг НАТО, він (Альянс) не ослабне – як би того не бажав Путін, – а навпаки, він стане сильнішим. І будуть жорсткі економічні санкції", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, Британія цього тижня відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Росія

Статті

Путін, НАТО і Саакашвілі: що об'єднує Україну та Грузію в умовах агресії РФ

І окупована частина Грузії, і окупована частина України об'єднані РФ Південним військовим округом. А отже, одразу після атаки на Україну буде атака на Грузію.
22 січня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки

Як повернутися в Україну без паспорта? Цей текст варто прочитати кожному, хто принаймні іноді подорожує за кордон...
21 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США

Що вдалося, а що ні президенту Джо Байдену? З якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді?
20 січня 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди