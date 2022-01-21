Ексглава МЗС Польщі: швидкі поставки зброї Україні найкраще стримають Путіна

Колишній міністр оборони та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що найкращим способом стримати Росію від вторгення є продемонструвати, що не буде жодних обмежень на продаж озброєнь Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

"Україна є демократичним членом ООН і має добру репутацію, має право на самозахист і швидкі поставки протикорабельної, протиповітряної та протитанкової зброї – є найкращим аргументом, аби переконати пана Путіна утриматися (від вторгнення)", – додав Сікорський.

Він сказав, що російський президент Владімір Путін "робить велику помилку", нагромаджуючи десятки тисячі військових на кордоні з Україною.

"Знаєте, у британців є така приказка, що після восьми років кожен прем’єр-міністр сходить з глузду. Президент Путін вже перебуває при владі 22 роки. І, ймовірно, він вірить своїй власній пропаганді", – сказав Сікорський, який нині є євродепутатом від Польщі.

Дії Росії, каже Сікорський, мобілізують Захід, а не роз’єднують його.

"Україну вже озброюють, буде більше зброї для неї, коли Росія вторгнеться далі. Якщо Росія вторгнеться на східний фланг НАТО, він (Альянс) не ослабне – як би того не бажав Путін, – а навпаки, він стане сильнішим. І будуть жорсткі економічні санкції", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, Британія цього тижня відправила в Україну 2000 одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

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