Экс-глава МИД Польши: быстрые поставки оружия Украине лучше всего сдержат Путина

Бывший министр обороны и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что лучшим способом удержать Россию от вторжения является продемонстрировать, что не будет никаких ограничений на продажу вооружений Украине.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

"Украина является демократическим членом ООН и имеет хорошую репутацию, имеет право на самозащиту и быстрые поставки противокорабельного, противовоздушного и противотанкового оружия – станут лучшим аргументом, чтобы убедить Путина воздержаться (от вторжения)", – добавил Сикорский.

Он сказал, что российский президент Владимир Путин "совершает большую ошибку", накапливая десятки тысяч военных на границе с Украиной.

"Знаете, у британцев есть такая поговорка, что после восьми лет каждый премьер-министр сходит с ума. Президент Путин уже находится у власти 22 года. И, вероятно, он верит своей собственной пропаганде", – сказал Сикорский, который сейчас является евродепутатом из Польши.

Действия России, говорит Сикорский, мобилизуют Запад, а не разъединяют его.

"Украину уже вооружают, будет больше оружия для нее, когда Россия вторгнется дальше. Если Россия вторгнется на восточный фланг НАТО, он (Альянс) не ослабнет – как бы того не желал Путин, – а наоборот, он станет сильнее. И будут жесткие экономические санкции", – сказал Сикорский.

Напомним, Британия на этой неделе отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

На фоне угрозы нового российского вторжения, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

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