Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Экс-глава МИД Польши: быстрые поставки оружия Украине лучше всего сдержат Путина

Пятница, 21 января 2022, 17:18

Бывший министр обороны и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что лучшим способом удержать Россию от вторжения является продемонстрировать, что не будет никаких ограничений на продажу вооружений Украине.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

"Украина является демократическим членом ООН и имеет хорошую репутацию, имеет право на самозащиту и быстрые поставки противокорабельного, противовоздушного и противотанкового оружия – станут лучшим аргументом, чтобы убедить Путина воздержаться (от вторжения)", – добавил Сикорский.

Госсекретарь США: Украина не в НАТО, но мы сделаем все для ее защиты

Он сказал, что российский президент Владимир Путин "совершает большую ошибку", накапливая десятки тысяч военных на границе с Украиной.

"Знаете, у британцев есть такая поговорка, что после восьми лет каждый премьер-министр сходит с ума. Президент Путин уже находится у власти 22 года. И, вероятно, он верит своей собственной пропаганде", – сказал Сикорский, который сейчас является евродепутатом из Польши.

Действия России, говорит Сикорский, мобилизуют Запад, а не разъединяют его.

"Украину уже вооружают, будет больше оружия для нее, когда Россия вторгнется дальше. Если Россия вторгнется на восточный фланг НАТО, он (Альянс) не ослабнет – как бы того не желал Путин, – а наоборот, он станет сильнее. И будут жесткие экономические санкции", – сказал Сикорский.

Напомним, Британия на этой неделе отправила в Украину 2000 единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных.

На фоне угрозы нового российского вторжения, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Россия

Статьи

Путин, НАТО и Саакашвили: что объединяет Украину и Грузию в условиях агрессии РФ

И оккупированная часть Грузии, и оккупированная часть Украины объединены РФ Южным военным округом. А значит - сразу после атаки на Украину последует атака на Грузию.
22 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Что делать, если вы потеряли паспорт за границей? Инструкция и лайфхаки

Как вернуться в Украину без паспорта? Этот текст нужно прочесть каждому, кто по крайней мере иногда ездит за границу.
21 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды