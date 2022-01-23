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Берлусконі вийшов з боротьби за пост президента Італії 

Неділя, 23 січня 2022, 12:19

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вирішив не балотуватися на пост президента країни, усунувши перешкоду для міжпартійних переговорів перед виборами у парламенті, що почнуться 24 січня.

Про це Берлусконі заявив у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Найбільш вірогідним результатом переговорів вважається номінація чинного прем'єр-міністра Маріо Драгі. Але поки не ясно, чи підтримає його кандидатуру достатня кількість партій, побоюючись, що його відхід з поста глави уряду може спровокувати дострокові національні вибори. 

Берлусконі погрожує вийти з коаліції, якщо прем'єра Італії оберуть президентом

Берлусконі заявив, що хоче, аби колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі залишився на чолі уряду до природного завершення терміну законодавчого органу в 2023 році.

"Я вирішив зробити ще один крок на шляху до національної відповідальності, попросивши тих, хто запропонував мою кандидатуру на пост президента республіки, відмовитися від цього", - сказав Берлусконі.

Права коаліція звернулася до Берлусконі з проханням балотуватися на пост президента, але його номінація навряд чи стала б успішною через труднощі із залученням широкої підтримки.

Берлусконі – контраверсійна фігура, яка викликає сильні розбіжності в Італії, і лівоцентристський табір уже виключив його підтримку.

Берлусконі виправдали за звинуваченням у хабарництві у справі "бунга-бунга"

Берлусконі тимчасово заборонили обіймати державні посади після осуду за податкове шахрайство у 2013 році. Його досі судять за ймовірний підкуп свідків у справі про проституцію неповнолітніх, пов'язану з його горезвісними секс-вечірками "бунга-бунга".

Президент Італії має багато церемоніальних обов’язків, але також відповідає за вирішення політичних криз, що робить його ключовою фігурою в країні, де уряди тримаються в середньому лише один рік.

Детальніше про президентську кампанію в Італії читайте в статті - Друг Путіна проти "Супер-Маріо": хто стане новим президентом Італії.

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Італія

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