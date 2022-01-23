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Берлускони вышел из борьбы за пост президента Италии

Воскресенье, 23 января 2022, 12:19

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил не баллотироваться на пост президента страны, устранив препятствие для межпартийных переговоров перед выборами в парламенте, которые начнутся 24 января.

Об этом Берлускони заявил в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Наиболее вероятным результатом переговоров считается номинация действующего премьер-министра Марио Драги. Но пока не ясно, поддержит ли его кандидатуру достаточное количество партий, опасаясь, что уход с поста главы правительства может спровоцировать досрочные национальные выборы.

Берлускони угрожает выйти из коалиции, если премьера изберут президентом

Берлускони заявил, что хочет, чтобы бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги остался во главе правительства до естественного истечения срока законодательного органа в 2023 году.

"Я решил сделать еще один шаг по пути к национальной ответственности, попросив тех, кто предложил мою кандидатуру на пост президента республики, отказаться от этого", - сказал Берлускони.

Правая коалиция обратилась к Берлускони с просьбой баллотироваться на пост президента, но его номинация вряд ли стала бы успешной из-за трудностей с привлечением широкой поддержки.

Берлускони – контраверсионная фигура, вызывающая сильные разногласия в Италии, и левоцентристский лагерь уже исключил его поддержку.

Берлускони оправдали по обвинению во взяточничестве по делу "бунга-бунга"

Берлускони временно запретили занимать государственные должности после осуждения за налоговое мошенничество в 2013 году. Его до сих пор судят за вероятный подкуп свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних, связанных с его пресловутыми секс-вечеринками "бунга-бунга".

Президент Италии имеет много церемониальных обязанностей, но также отвечает за разрешение политических кризисов, что делает его ключевой фигурой в стране, где правительства держатся в среднем всего один год.

Детальнее о президентской кампании в Италии читайте в статье - Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии.

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Италия

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