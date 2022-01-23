Берлускони вышел из борьбы за пост президента Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил не баллотироваться на пост президента страны, устранив препятствие для межпартийных переговоров перед выборами в парламенте, которые начнутся 24 января.

Об этом Берлускони заявил в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Наиболее вероятным результатом переговоров считается номинация действующего премьер-министра Марио Драги. Но пока не ясно, поддержит ли его кандидатуру достаточное количество партий, опасаясь, что уход с поста главы правительства может спровоцировать досрочные национальные выборы.

Берлускони заявил, что хочет, чтобы бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги остался во главе правительства до естественного истечения срока законодательного органа в 2023 году.

"Я решил сделать еще один шаг по пути к национальной ответственности, попросив тех, кто предложил мою кандидатуру на пост президента республики, отказаться от этого", - сказал Берлускони.

Правая коалиция обратилась к Берлускони с просьбой баллотироваться на пост президента, но его номинация вряд ли стала бы успешной из-за трудностей с привлечением широкой поддержки.

Берлускони – контраверсионная фигура, вызывающая сильные разногласия в Италии, и левоцентристский лагерь уже исключил его поддержку.

Берлускони временно запретили занимать государственные должности после осуждения за налоговое мошенничество в 2013 году. Его до сих пор судят за вероятный подкуп свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних, связанных с его пресловутыми секс-вечеринками "бунга-бунга".

Президент Италии имеет много церемониальных обязанностей, но также отвечает за разрешение политических кризисов, что делает его ключевой фигурой в стране, где правительства держатся в среднем всего один год.

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