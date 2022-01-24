В МЗС відповіли прем’єру Баварії на слова про те, що Росія "не ворог Європи"

У Міністерстві закордонних справ України висловили розчарування останніми заявами прем’єр-міністра федеральної землі Баварія, лідера Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера про те, що Росія не є ворогом Європи, а про членство України в НАТО у найближчому майбутньому не може бути мови.

Про це сказав речник Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді".

Він зауважив, що ці висловлювання особливо розчаровують на тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації.

"Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підважують міжнародні зусилля задля запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи. Нагадуємо, що саме руйнування єдності у стримуванні Росії - ось чого зараз прагнуть в Москві, аби і надалі втілювати свої агресивні плани. Підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом", - наголосив Олег Ніколенко.

На слова про важливість російських енергоресурсів він зауважив, що газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей.

"Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства. Закликаємо пана Зьодера реалістично оцінювати безпекову ситуацію в Європі, ефективність інструменту санкцій та деструктивні дії Росії", - зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 22 січня прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких санкцій проти Росії, заявивши, що вона не є ворогом Європи, та висловив переконання, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Також Німеччина кількаразово відмовилася від постачання зброї Україні. У неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну.

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