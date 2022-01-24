В МИД ответили премьеру Баварии на слова о том, что Россия "не враг Европы"

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование последними заявлениями премьер-министра федеральной земли Бавария, лидера Христианско-социального союза Маркуса Зёдера о том, что Россия не является врагом Европы, а о членстве Украины в НАТО в ближайшем будущем не может быть и речи.

Об этом сказал спикер Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

Он отметил, что эти высказывания особенно разочаровывают на фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации безопасности.

"Они наносят ущерб двусторонним отношениям и вредят международным усилиям для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы. Напоминаем, что именно разрушение единства в сдерживании России - вот чего сейчас хотят в Москве, чтобы и дальше воплощать свои агрессивные планы. Подыгрывать им в этом - значит подрывать безопасность и Украины, и Германии, и Европы в целом", - подчеркнул Олег Николенко.

На слова о важности российских энергоресурсов он отметил, что газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизней людей.

"Что касается тезиса главы баварского правительства о том, что Россия - это "сложный партнер, но не враг Европы", то напоминаем о целом ряде откровенно враждебных действий Кремля в отношении Германии: убийство российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерские атаки на депутатов Бундестага, массовые кампании по дезинформации против немецкого общества. Призываем господина Зёдера реалистично оценивать ситуацию в Европе, эффективность инструмента санкций и деструктивные действия России", - отметил Олег Николенко.

Напомним, 22 января премьер-министр Баварии Маркус Зёдер высказался против жестких санкций против России, заявив, что она не является врагом Европы, а также сказал, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Также Германия несколько раз отказалась от поставок оружия Украине. В воскресенье командующий ВМС Германии ушел в отставку из-за своего заявления о Путине и Украине.

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