В ЄС вважають Німеччину надійним партнером попри низку скандальних заяв

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає Німеччину надійним партнером попри скандальні заяви, які лунають останніми днями.

Про це він сказав перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише "Європейська правда".

"Всі члени ЄС - надійні партнери. Всі члени ЄС об’єднані, ми показуємо безпрецедентну єдність щодо ситуації в Україні, ми тісно координуємо зусилля, ділимося інформацією, і немає жодних проблем із будь-якою країною ЄС", - сказав Боррель.

На запитання журналістів, чи розглядається можливість відключення Росії від банківської системи SWIFT, Боррель сказав: "Санкції – складний процес. Вони мають затверджуватися Радою ЄС одноголосно. Але ми також хочемо координувати їх з нашими партнерами США та Канадою. Ми продовжуємо створювати потужний пакет санкцій, але сьогодні нічого конкретного не буде затверджено".

Раніше Боррель також сказав, що Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Нагадаємо, 22 січня прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких санкцій проти Росії, заявивши, що вона не є ворогом Європи, та висловив переконання, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Також Німеччина відмовилася від постачання зброї Україні. У неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну.

Повне відео виступу віцеадмірала дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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