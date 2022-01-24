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В ЕС считают Германию надежным партнером, несмотря на ряд скандальных заявлений

Понедельник, 24 января 2022, 10:34

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает Германию надежным партнером, несмотря на скандальные заявления, которые звучат в последние дни.

Об этом он сказал перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, пишет "Европейская правда".

"Все члены ЕС - надежные партнеры. Все члены ЕС объединены, мы показываем беспрецедентное единство по ситуации в Украине, мы тесно координируем усилия, делимся информацией, и у нас нет никаких проблем с любой страной ЕС", - сказал Боррель.

На вопрос журналистов, рассматривается ли возможность отключения России от банковской системы SWIFT, Боррель сказал: "Санкции – сложный процесс. Они должны утверждаться Советом ЕС единогласно. Но мы также хотим координировать их с нашими партнерами США и Канадой. Мы продолжаем создавать мощный пакет санкций, но сегодня ничего конкретного не будет утверждено".

Ранее Боррель сказал, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.

Напомним, 22 января премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких санкций в отношении России, заявив, что она не является врагом Европы, и выразил убеждение, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Также Германия отказалась от поставок оружия Украине. В воскресенье командующий ВМС Германии ушел в отставку после своего заявления о Путине и Украине.

Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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Германия Боррель

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