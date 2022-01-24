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У Нідерландах знищили понад 200 000 птахів з ферм через спалах пташиного грипу

Понеділок, 24 січня 2022, 12:17

У Нідерландах через спалах пташиного грипу на двох фермах знищили усіх утримуваних там птахів - понад 200 000 особин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Спалах пташиного грипу виявили на фермах курчат-бройлерів у провінціях Північний Брабант і Північна Голландія. 

У Міністерстві сільського господарства заявили, що йдеться про небезпечний та дуже заразний варіант пташиного грипу, тож для запобігання його розповсюдження птахів довелось знищити. 

Фахівці перевіряють, чи не встиг пташиний грип поширитися ще на чотири прилеглі ферми. 

У Нідерландах через масштабний спалах пташиного грипу у Європі з кінця жовтня діє регулярний моніторинг на фермах. Відтоді його виявили на близько 20 фермах. 

Як повідомлялося, на південному заході Франції через спалах пташиного грипу знищили близько 2,5 млн свійських птахів

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Нідерланди

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