В Нидерландах уничтожили более 200 тысяч птиц с ферм из-за вспышки птичьего гриппа

В Нидерландах из-за вспышки птичьего гриппа на двух фермах уничтожили всех содержавшихся там птиц – более 200 тысяч особей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Вспышку птичьего гриппа обнаружили на фермах цыплят-бройлеров в провинциях Северный Брабант и Северная Голландия.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что речь идет об опасном и очень заразном варианте птичьего гриппа, поэтому для предотвращения его распространения птиц пришлось уничтожить.

Специалисты проверяют, не успел ли птичий грипп распространиться еще на четыре близлежащих фермы.

В Нидерландах из-за масштабной вспышки птичьего гриппа в Европе с конца октября действует регулярный мониторинг на фермах. С того времени его обнаружили на 20 фермах.

Как сообщалось, на юго-западе Франции из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили около 2,5 млн голов домашней птицы.

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