Україна оскаржила повноваження делегації РФ у ПАРЄ

Україна оскаржила повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, за 30 необхідних голосів пропозицію підтримали 49 голосами.

Тепер в Асамблеї буде підготовлена ​​доповідь про повноваження російської делегації та остаточне рішення буде ухвалено у середу.

"Також українська делегація оскаржила повноваження російської делегації ще й з процедурних підстав – оскільки російський парламент обраний голосами зокрема окупованого Криму та жителів Донбасу. За це проголосувало 47 делегатів ПАРЄ за необхідних 10", - додав Гончаренко.

Делегація також планує оскаржити повноваження депутата Держдуми Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.

Крім того, українська делегація висуває очільницю делегації Верховної ради у ПАРЄ Марію Мезенцеву як альтернативну кандидатку на посаду президента ПАРЄ.

Сесія ПАРЄ відбудеться 24-28 січня у гібридному форматі, фізична присутність делегатів буде обмежена.

Нагадаємо, російська делегація відмовилася від участі в попередній осінній сесії ПАРЄ в Страсбурзі через те, що влада Франції не визнає вакцину "Спутник V" і у зв'язку з цим обмежує пересування депутатів.

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