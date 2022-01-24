Украина обжаловала полномочия делегации РФ в ПАСЕ

Украина обжаловала полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом написал на своей странице в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, при 30 необходимых голосах предложение было поддержано 49 голосами.

Теперь в Ассамблее будет подготовлен доклад о полномочиях российской делегации, окончательное решение будет принято в среду.

"Также украинская делегация обжаловала полномочия российской делегации еще и по процедурным основаниям – поскольку российский парламент избран голосами, в частности, оккупированного Крыма и жителей Донбасса. За это проголосовало 47 делегатов ПАСЕ при необходимых 10", - добавил Гончаренко.

Делегация также планирует обжаловать полномочия депутата Госдумы Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ.

Кроме того, украинская делегация выдвигает главу делегации Верховной рады в ПАСЕ Марию Мезенцеву в качестве альтернативной кандидатки на пост президента ПАСЕ.

Сессия ПАСЕ состоится 24-28 января в гибридном формате, физическое присутствие делегатов будет ограничено.

Напомним, российская делегация отказалась от участия в предыдущей осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в этой связи ограничивают передвижение депутатов.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды