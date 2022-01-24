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Кандидат в президенты Земмур хочет оставить Францию ​​в НАТО, чтобы не пускать туда Украину

Понедельник, 24 января 2022, 12:51

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, которого относят к крайнему правому спектру, считает одной из причин для Франции оставаться членом НАТО то, что таким образом она сможет в будущем блокировать членство Украины.

Об этом Земмур сказал в эфире программы CDansl'air, пишет "Европейская правда".

"Для чего сейчас служит НАТО? По моему мнению – я не говорю о восточных странах, я говорю о Франции, потому что у них своя политика (…) – НАТО существует только для того, чтобы легитимизировать, во-первых, американскую индустрию, и во-вторых - порабощение европейских стран. Это то, что генерал де Голль в свое время называл протекторатом. Я не вижу, какой наш интерес это продолжать", - заявил Земмур.

"Я думаю, что Франция должна быть независимой. И чтобы символически продемонстрировать это, следовало бы выйти из Объединенного командования НАТО, но не выходить из самого НАТО по двум причинам. Первая - потому что я не хочу, чтобы Украина вошла в НАТО, и Франция, если будет оставаться в Альянсе, будет иметь право вето. Второе - я не хочу, чтобы НАТО стало некой антикитайской коалицией, после того, как уже стало антироссийской. Франция могла бы заблокировать это", - сказал он.

Отметим, взгляды Эрика Земмура по поводу НАТО и Украины не являются неожиданностью.

Некоторое время Земмуру прочили выход во второй тур вместе с действующим президентом Эммануэлем Макроном, но последние соцопросы свидетельствуют, что в первом туре он может претендовать лишь на четвертое место и уступает своей главной конкурентке за избирателей правых взглядов Марин Ле Пен.

Об Эрике Земмуре читайте подробнее в статье Фанат Путина, враг мигрантов: кто такой Эрик Земмур и почему он может бросить вызов Макрону.

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