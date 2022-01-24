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Российская делегация пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения ее прав

Понедельник, 24 января 2022, 14:42

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой отреагировал на обжалование Украиной полномочий российской делегации в Ассамблее.

Свою реакцию он разместил в Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Толстой заявил, что российская делегация покинет сессию в случае каких-либо ограничений прав ее парламентариев.

Украина обжаловала полномочия делегации РФ в ПАСЕ

"Наши дорогие друзья из Балтики и Украины не изменяют своим традициям: в первый день зимней сессии ПАСЕ они обжаловали полномочия российской делегации. Как, впрочем, они это делают ежегодно... Наша позиция остается неизменной: любое ограничение в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию", – отметил Толстой.

Украина в понедельник обжаловала полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Теперь в Ассамблее будет подготовлен доклад о полномочиях российской делегации и окончательное решение будет принято в среду.

Делегация также планирует обжаловать полномочия Толстого как вице-президента ПАСЕ.

Кроме того, украинская делегация выдвигает главу делегации Верховной рады в ПАСЕ Марию Мезенцеву в качестве альтернативной кандидатки на пост президента ПАСЕ.

Сессия ПАСЕ состоится 24-28 января в гибридном формате, физическое присутствие делегатов будет ограничено.

Напомним, российская делегация отказалась от участия в предыдущей осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге из-за того, что власти Франции не признают вакцину "Спутник V" и в этой связи ограничивают передвижение депутатов.

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ПАСЕ Россия

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