Лідер німецької ХДС закликав уряд не блокувати поставки зброї Україні

Лідер опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц закликав уряд не блокувати поставки оборонного озброєння Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Німеччина не повинна блокувати підтримку України оборонною зброєю - хоча б через відповідальність за нашу історію, але й для забезпечення політичного мирного порядку в Європі, якому має бути віддана і Росія" - написав Мерц у Twitter.

„Deutschland darf die Unterstützung der #Ukraine mit Verteidigungswaffen nicht blockieren – schon aus Verantwortung vor unserer Geschichte, aber auch zur Sicherung der politischen Friedensordnung in #Europa, zu der sich auch #Russland verpflichtet hat.“ (tm) #MerzMail — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) January 24, 2022

Нагадаємо, 22 січня прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких санкцій проти Росії, заявивши, що вона не є ворогом Європи, та висловив переконання, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Також Німеччина відмовилася від постачання зброї Україні. У неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну.

Повне відео виступу віцеадмірала дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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