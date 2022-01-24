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Лідер німецької ХДС закликав уряд не блокувати поставки зброї Україні

Понеділок, 24 січня 2022, 15:18

Лідер опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц закликав уряд не блокувати поставки оборонного озброєння Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Німеччина не повинна блокувати підтримку України оборонною зброєю - хоча б через відповідальність за нашу історію, але й для забезпечення політичного мирного порядку в Європі, якому має бути віддана і Росія" - написав Мерц у Twitter.

Нагадаємо, 22 січня прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких санкцій проти Росії, заявивши, що вона не є ворогом Європи, та висловив переконання, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО. 

Також Німеччина відмовилася від постачання зброї Україні. У неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну.

Повне відео виступу віцеадмірала дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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