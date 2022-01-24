Лидер немецкой ХДС призвал правительство не блокировать поставки оружия Украине

Лидер немецкой ХДС призвал правительство не блокировать поставки оружия УкраинеЛидер оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц призвал правительство не блокировать поставки оборонного вооружения Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонным оружием – хотя бы из-за ответственности за нашу историю, но и для обеспечения политического мирного порядка в Европе, которому должна быть преданна и Россия", – написал Мерц в Twitter.

„Deutschland darf die Unterstützung der #Ukraine mit Verteidigungswaffen nicht blockieren – schon aus Verantwortung vor unserer Geschichte, aber auch zur Sicherung der politischen Friedensordnung in #Europa, zu der sich auch #Russland verpflichtet hat." (tm) #MerzMail — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) January 24, 2022

Напомним, 22 января премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких санкций в отношении России, заявив, что она не является врагом Европы, и выразил убеждение, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Также Германия отказалась от поставок оружия Украине. В воскресенье командующий ВМС Германии ушел в отставку после своего заявления о Путине и Украине.

Полное видео выступления вице-адмирала смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

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