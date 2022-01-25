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Кулеба: Україна з Німеччиною увійшли в момент істини

Вівторок, 25 січня 2022, 08:08

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що у відносинах України та Німеччини настав "момент істини" через питання, які важливі для безпеки та майбутнього України.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", таку думку він висловив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, пише "Європейська правда".

Дмитро Кулеба пригадав, що Німеччина з 2014 року зробила для України дуже багато, зокрема для запровадження санкцій проти Росії, підтримки реформ та української економіки.

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"Але кожна криза виводить відносини на момент істини. І зараз з Німеччиною ми увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань безпеки та майбутнього України, як незалежної держави, та євроатлантичної безпеки загалом", - зазначив Кулеба.

За його словами, йдеться про підтримку найболючіших санкцій проти Росії, "Північний потік-2", питання постачання зброї.

"Є один аспект - двосторонні поставки зброї від Німеччини Україні. Але є й інші. Є питання надання дозволу Німеччиною третій країні на передання зброї. Є питання згоди Німеччини на закупівлю Україною зброї через систему НАТО. Це ті питання, де ми вважаємо взагалі не може бути жодних розмов про блокування Німеччиною чогось", - наголосив міністр закордонних справ.

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Кулеба Німеччина Росія санкції

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