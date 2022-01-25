Парламент Італії з першої спроби не обрав нового президента

Парламент Італії з першої спроби 24 січня не обрав нового президента країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Після голосування, що тривало майже п’ять годин, більшість із 1008 виборників вкинули свої бюлетені незаповненими. Друга спроба голосування відбудеться у вівторок.

Найбільш імовірним кандидатом і далі вважають чинного прем’єра Маріо Драгі, проте серед представників політсил є вагання щодо того, чи його відхід з посади прем’єра не спричинить чергову політичну нестабільність.

Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні ввечері у понеділок заявив, що правоцентристи працюють над тим, щоб висунути "кілька якісних пропозицій", натякаючи, що консенсусу щодо кандидатури Драгі немає.

Сальвіні окремо зустрічався з лідером лівоцентристської Демократичної партії Енріко Леттою і колишнім прем’єром Джузеппе Конте, лідером найбільшого у парламенті "Руху 5 зірок". Після того політики заявили, що "працюють над деякими варіантами" та знову планують зустріч у вівторок.

Для перемоги кандидат має отримати дві третини голосів у будь-якому з перших трьох турів голосування, надалі достатньо простої більшості. За увесь час, лише трьох президентів обирали у першому турі. Парламент планує проводити одне голосування щодня.

Хоча посада президента в Італії значною мірою є церемоніальною, але й дуже впливовою. Президента часто залучають до розв’язання політичних криз.

Новий президент замінить чинного Серджо Матареллу на семирічний термін і відповідатиме за офіційне призначення прем'єр-міністра та гарантуватиме дотримання італійської конституції.

Серджо Матарелла виключає, що погодиться на ще один термін, хоча деякі політсили, зокрема Демократична партія, просили його про це.

Детальніше про президентську кампанію в Італії читайте в статті Друг Путіна проти "Супер-Маріо": хто стане новим президентом Італії.