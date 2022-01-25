Парламент Италии с первой попытки не избрал нового президента

Парламент Италии с первой попытки 24 января не избрал нового президента страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

После голосования, продолжавшегося почти пять часов, большинство из 1008 вброшенных бюллетеней оказались незаполненными. Вторая попытка голосования состоится во вторник.

Наиболее вероятным кандидатом и далее считают действующего премьера Марио Драги, однако среди представителей политсил есть сомнения, не вызовет ли его уход с должности премьера очередную политическую нестабильность.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини вечером в понедельник заявил, что правоцентристы работают над тем, чтобы выдвинуть "несколько качественных предложений", намекая, что консенсуса по кандидатуре Драги нет.

Сальвини отдельно встречался с лидером левоцентристской Демократической партии Энрико Леттой и бывшим премьером Джузеппе Конте, лидером крупнейшего в парламенте "Движения 5 звезд". После этого политики заявили, что "работают над некоторыми вариантами" и снова планируют встречу во вторник.

Для победы кандидат должен получить две трети голосов в любом из первых трех туров голосования, в дальнейшем достаточно простого большинства. За все время только троих президентов выбирали в первом туре. Парламент планирует проводить одно голосование в день.

Хотя должность президента в Италии в значительной степени является церемониальной, но и очень влиятельной. Президента часто привлекают к разрешению политических кризисов.

Новый президент заменит действующего Серджо Матареллу на семилетний срок и будет отвечать за официальное назначение премьер-министра и гарантировать соблюдение итальянской конституции.

Серджо Матарелла исключает, что согласится еще на один срок, хотя некоторые политсилы, в частности Демократическая партия, просили его об этом.

Подробнее о президентской кампании в Италии читайте в статье Друг Путина против "Супер-Марио": кто станет новым президентом Италии.