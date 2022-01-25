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Дві третини поляків виступають за надання допомоги Україні у разі російського вторгнення

Вівторок, 25 січня 2022, 09:41

Дві третини опитаних жителів Польщі вважають, що у разі російського вторгнення Польща має допомогти Україні.

Як повідомляє RMF24, про це свідчить дослідження громадської думки, проведене United Surveys на замовлення RMF FM та "Dziennik Gazeta Prawna". 

66,2% респондентів вважають, що у разі нападу Росії Польща повинна підтримувати Україну, і 26,2% вважають, що не повинна. 7,2% опитаних не визначилися з думкою. 

 

На запитання про те, якою мала б бути ця підтримка, серед варіантів 42,4% назвали дипломатичну підтримку, 41% - надання зброї, 38,9% - надання матеріальної допомоги (у вигляді коштів, продовольства тощо). 

 

26,4% вважають, що країна має прийняти людей, які втікатимуть від війни. Близько 14% висловили думку, що Польща могла б відправити на допомогу своїх військових.

За політичними симпатіями, серед прихильників правлячої партії "Право і справедливість" за надання допомоги Україні висловились 65%, серед прихильників "Громадянської платформи" - 78%, "Лівиці" - 86%.

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