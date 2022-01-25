Две трети поляков выступают за предоставление помощи Украине в случае российского вторжения

Две трети опрошенных жителей Польши считают, что в случае российского вторжения Польша должна помочь Украине.

Как сообщает RMF24, об этом свидетельствует исследование общественного мнения, проведенное United Surveys по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

66,2% респондентов считают, что в случае нападения России Польша должна поддерживать Украину, и 26,2% считают, что не должна. 7,2% опрошенных не определились с мнением.

На вопрос о том, какой должна быть эта поддержка, среди вариантов 42,4% назвали дипломатическую поддержку, 41% - предоставление оружия, 38,9% - предоставление материальной помощи (в виде средств, продовольствия и т.п.).

26,4% считают, что страна должна принять людей, которые будут убегать от войны. Около 14% выразили мнение, что Польша могла бы отправить в помощь своих военных.

По политическим симпатиям, среди сторонников правящей партии "Право и справедливость" за оказание помощи Украине высказались 65%, среди сторонников "Гражданской платформы" – 78%, "Левицы" – 86%.

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