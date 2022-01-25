У Хорватії двоє чоловіків постали перед судом за образу прем'єра у Facebook

Двоє чоловіків постали перед судом за те, що вони опублікували образливі коментарі під статтею на місцевому новинному порталі, в якій повідомлялося про візит прем'єр-міністра Андрея Пленковича до прибережного міста Задар.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

За даними ЗМІ, один із них написав у Facebook, що прем’єр-міністра "і його підопічних треба вітати тухлими яйцями".

Младена Чустича, який написав коментар про "тухлі яйця", наступного дня доставили для розслідування до поліції. У понеділок Чустич розповів свою історію місцевим ЗМІ.

21 січня відділ поліції міста Задар розпочав розслідування щодо двох чоловіків 71 та 49 років за порушення статті 17 Закону про проступки, пов’язані з правопорушенням проти миру та громадського порядку. Після розслідування обох чоловіків доставили до міського суду.

Правозахисники вже заявили, що офіс Пленковича використовував "неясний закон про проступки проти громадського порядку та спокою" та "переслідував громадян".

"У демократичному суспільстві неприпустимо, щоб поліція заарештовувала громадян за публічне висловлювання чи написання критики влади, навіть якщо ця критика ображає чи принижує політиків, у тому числі найвищих чиновників", – заявила НУО "Дім прав людини" із Загреба.

Громадська організація звинуватила відділ поліції Задара в ігноруванні Європейської конвенції з прав людини, яка захищає право на свободу вираження поглядів.

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