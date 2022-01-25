В Хорватии двое мужчин предстали перед судом за оскорбление премьера в Facebook

Двое мужчин предстали перед судом за то, что они опубликовали оскорбительные комментарии под статьей на местном новостном портале, в которой сообщалось о визите премьер-министра Андрея Пленковича в прибрежный город Задар.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

По данным СМИ, один из них написал в Facebook, что премьер-министра "и его подопечных нужно встретить тухлыми яйцами".

Младена Чустича, который написал комментарий о "тухлых яйцах", на следующий день доставили для расследования в полицию. В понедельник Чустич рассказал свою историю местным СМИ.

21 января отдел полиции города Задар начал расследование в отношении двух мужчин 71 и 49 лет за нарушение статьи 17 Закона о проступках, связанных с правонарушением против мира и общественного порядка. После расследования обоих мужчин доставили в городской суд.

Правозащитники уже заявили, что офис Пленковича использовал "неясный закон о проступках против общественного порядка и спокойствия" и "для преследования граждан".

"В демократическом обществе недопустимо, чтобы полиция арестовывала граждан за публичное выражение или написание критики власти, даже если эта критика оскорбляет или унижает политиков, в том числе высших чиновников", - заявили в НПО "Дом прав человека" из Загреба.

Общественная организация обвинила отдел полиции Задара в игнорировании Европейской конвенции по правам человека, защищающей право на свободу выражения мнений.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды