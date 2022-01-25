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Президент Польщі в кінці тижня скликає Раду нацбезпеки через ситуацію довкола України

Вівторок, 25 січня 2022, 11:42

Президент Польщі Анджей Дуда скликає на п’ятницю 28 січня засідання Ради національної безпеки у зв’язку з ситуацією довкола України і на східному флангу НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

Президент зазначив, що наразі немає ніяких вказівок на те, що щось загрожує небезпеці самої Польщі.

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Увечері в понеділок відбулася відеоконференція за участі президента США Джо Байдена та лідерів Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Британії, ЄС і НАТО. 

"Я хочу, щоб зустріч Ради нацбезпеки відбулася у п’ятницю, тому що тоді відбудуться косультації і з іншими союзниками, зокрема я кажу про країни Балтії. Ці консультації відбудуться на тижні і мають завершитися у четвер", - зазначив Анджей Дуда. 

Він зазначив, що у п’ятницю хоче поділитися деталями про поточну ситуацію з усіма найважливішими учасниками політичного життя в країні. 

Анджей Дуда зазначив, що не може детально переказувати зміст відеоконференції з західними лідерами, але загалом розмова стосувалася ситуації довкола України і варіантів дій для ЄС і НАТО, якщо Росія вдасться до нової агресії. 

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України. 

Крім того, Пентагон привів у готовність 8500 військових у США для потенційного перекидання у Європу, якщо у цьому виникне необхідність.

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Польща Росія Україна-НАТО

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