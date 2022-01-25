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Президент Польши в конце недели созывает Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины

Вторник, 25 января 2022, 11:42

Президент Польши Анджей Дуда созывает на пятницу 28 января заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины и на восточном фланге НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Президент отметил, что пока нет никаких указаний на то, что что-то чревато опасностью для самой Польше.

Вечером в понедельник состоялась видеоконференция с участием президента США Джо Байдена и лидеров Польши, Германии, Франции, Италии, Британии, ЕС и НАТО.

"Я хочу, чтобы встреча Совета нацбезопасности состоялась в пятницу, потому что тогда состоятся консультации и с другими союзниками, в частности, я говорю о странах Балтии. Эти консультации состоятся на неделе и должны завершиться в четверг", - отметил Анджей Дуда.

Он отметил, что в пятницу хочет поделиться деталями о текущей ситуации со всеми важнейшими участниками политической жизни страны.

Анджей Дуда отметил, что не может детально пересказывать содержание видеоконференции с западными лидерами, но в целом разговор касался ситуации вокруг Украины и вариантов действий для ЕС и НАТО, если Россия прибегнет к новой агрессии.

Как сообщалось, Североатлантический альянс приводит силы в готовность и отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители, для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

Кроме того, Пентагон привел в готовность 8500 военных в США для потенциальной переброски в Европу, если в этом возникнет необходимость.

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Польша Россия Украина-НАТО

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