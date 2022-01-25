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У Латвії набула чинності заборона на носіння багаторазових тканинних масок

Вівторок, 25 січня 2022, 11:43

У Латвії з 25 січня набула чинності заборона відвідування публічних місць з тканинною маскою на обличчі — потрібно буде носити лише медичну маску або респіратор FFP2.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Немедичні (тканинні) маски, видані освітньою установою, у громадському транспорті зможуть використати школярі.

Крім того, учні молодшої та середньої школи зможуть під час уроків, занять з інтересів та програм профосвіти використати немедичні тканинні маски, які закуплені для потреб школярів.

Також діти віком від семи до 12 років зможуть використовувати тканинні маски під час відвідування інших громадських місць.

Учні віком від 12 років при відвідуванні громадських місць, за винятком громадського транспорту, повинні використовувати медичні маски або респіратори FFP2.

Міністерство охорони здоров'я Латвії зазначає, що ефективність медичних масок вища, ніж маски з будь-яких інших матеріалів — вона досягає 90%. Тканинні маски недостатньо затримують дрібні частки, зокрема віруси при вдиху.

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