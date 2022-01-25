В Латвии вступил в силу запрет на ношение многоразовых тканевых масок

В Латвии с 25 января вступил в силу запрет на посещение публичных мест с тканевой маской на лице — нужно будет носить только медицинскую маску или респиратор FFP2.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Немедицинские (тканевые) маски, выданные образовательным учреждением, в общественном транспорте смогут использовать школьники.

Кроме того, ученики младшей и средней школы смогут на уроках, занятиях по интересам и программам профобразования использовать немедицинские тканевые маски, закупленные для нужд школьников.

Также дети от семи до 12 лет смогут использовать тканевые маски во время посещения других общественных мест.

В свою очередь учащиеся от 12 лет при посещении общественных мест, за исключением общественного транспорта, должны использовать медицинские маски или респираторы FFP2.

Министерство здравоохранения Латвии отмечает, что эффективность медицинских масок выше, чем масок из любых других материалов, она достигает 90%. Тканевые маски недостаточно задерживают мелкие частицы, в том числе вирусы при вдохе.

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