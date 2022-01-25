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У Бундестагу окремі COVID-правила: довідка про одужання депутатів діє 6 місяців, у всіх німців – 3

Вівторок, 25 січня 2022, 12:12

У депутатів німецького Бундестагу довідка про одужання від коронавірусу досі діє пів року, в той час як у всіх громадян країни тільки три місяці.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

У той час як звичайні громадяни більше не вважаються такими, що видужали через три місяці після зараження коронавірусом і втрачають широкі права, якщо вони не вакциновані, політики в Бундестазі вважаються такими протягом шести місяців після зараження.

Бундестаг підтвердив це на запитання видання. Причина: статус про одужання регулюється загальним указом Бундестагу, який все ще базується на старій нормі про 6 місяців.

З моменту прийняття нової постанови 14 січня до указу не вносилися зміни і невідомо, коли їх внесуть.

13 січня Бундестаг вирішив залишити рішення щодо статусу одужання Інституту Роберта Коха (RKI). Вже наступного дня RKI використав свої повноваження і скоротив термін дії з шести до трьох місяців.

Прем'єр-міністри федеральних земель були захоплені зненацька, які і мільйони громадян, тому що цей статус може вирішити, чи зможуть люди ходити до ресторану чи їздити на автобусі та поїзді без тесту на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині планують обмежити окремими групами населення тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). 

Тестування хочуть зосередити на персоналі лікарень, лікарських практик та будинків по догляду за літніми людьми, а також на пацієнтах з груп ризику.

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Німеччина Коронавірус

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