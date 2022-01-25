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В Бундестаге отдельные COVID-правила: справка о выздоровлении депутатов действует шесть месяцев, у всех немцев – три

Вторник, 25 января 2022, 12:12

У депутатов немецкого Бундестага справка о выздоровлении от коронавируса до сих пор действует полгода, в то время как у всех граждан страны всего три месяца.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

В то время как обычные граждане больше не считаются выздоровевшими через три месяца после заражения коронавирусом и теряют широкие права, если они не вакцинированы, политики в Бундестаге считаются таковыми в течение шести месяцев после заражения.

Бундестаг подтвердил это изданию. Причина: статус выздоровления регулируется общим указом Бундестага, который все еще базируется на старой норме о шести месяцах.

С момента принятия нового постановления 14 января в указ не вносились изменения, и неизвестно, когда они будут внесены.

13 января Бундестаг решил оставить решение о статусе выздоровления Института Роберта Коха (RKI). Уже на следующий день RKI использовал свои полномочия и сократил срок действия с шести до трех месяцев.

Премьер-министры федеральных земель были захвачены врасплох, как и миллионы граждан, потому что этот статус может решить, смогут ли люди ходить в ресторан или ездить на автобусе и поезде без теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Германии планируют ограничить отдельными группами населения тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Тестирование хотят сосредоточить на персонале больниц, врачебных практик и домов по уходу за пожилыми людьми, а также на пациентах из групп риска.

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