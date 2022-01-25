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В Україну тимчасово привезуть меч гетьмана Сагайдачного, що зберігається у Кракові

Вівторок, 25 січня 2022, 13:30

В Україну тимчасово привезуть для експонування меч гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, який зберігається у Кракові.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, меч мають привезти у 2022 році, до 400-річчя смерті гетьмана.

"Після успіху з експонуванням Конституції Пилипа Орлика, продовжуємо цю успішну практику. Важливо, щоб українці наживо могли побачити безцінні для історії України пам'ятки. Рішення про привезення меча Петра Сагайдачного в Україну вже усно погодив міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський. Попереду організація цього процесу", - повідомив Олександр Ткаченко.

Меч Петра Сагайдачного зберігається у зброярні Вавельського королівського замку, що в Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої, королевич Владислав IV Ваза вручив Сагайдачному за внесок козаків у перемогу в Хотинській битві з армією Османської імперії.

Нагадаємо, до 30-річчя незалежності України в країну вперше привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, що зберігається у Швеції.

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