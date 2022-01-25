"Робота просувається": у Єврокомісії прокоментували санкції на випадок нападу РФ на Україну

У Єврокомісії розповіли, що робота європейських країн над пакетом санкцій проти Росії за її потенційний напад на Україну "просувається дуже добре".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Петер Стано на брифінгу у відповідь на запитання ЗМІ.

"Між нами є сильна єдність та рішучість, і робота дуже добре просувається, щоб створити потужний засіб стримування та жорсткі заходи - на випадок, якщо діалог не буде успішним, якщо Росія не почне деескалацію і вдасться до нових порушень суверенітету і територіальної цілісності України. Ми будемо реагувати дуже потужно, і агресор отримає серйозні політичні наслідки і високу ціну", - заявив він.

Нагадаємо, на зустрічі у понеділок Рада ЄС підтвердила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель не став вдаватись у деталі обмежень, зазначивши, що "частиною стримування є не давати інформацію", однак запевнив, що їх застосують "у належний момент".

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