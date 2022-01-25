Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

"Робота просувається": у Єврокомісії прокоментували санкції на випадок нападу РФ на Україну

Вівторок, 25 січня 2022, 14:49

У Єврокомісії розповіли, що робота європейських країн над пакетом санкцій проти Росії за її потенційний напад на Україну "просувається дуже добре".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Петер Стано на брифінгу у відповідь на запитання ЗМІ.

"Між нами є сильна єдність та рішучість, і робота дуже добре просувається, щоб створити потужний засіб стримування та жорсткі заходи - на випадок, якщо діалог не буде успішним, якщо Росія не почне деескалацію і вдасться до нових порушень суверенітету і територіальної цілісності України. Ми будемо реагувати дуже потужно, і агресор отримає серйозні політичні наслідки і високу ціну", - заявив він.

Нагадаємо, на зустрічі у понеділок Рада ЄС підтвердила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель не став вдаватись у деталі обмежень, зазначивши, що "частиною стримування є не давати інформацію", однак запевнив, що їх застосують "у належний момент". 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Єврокомісія санкції

Статті

Тримор'я стає ближчим: що допоможе Україні в центральноєвропейській ініціативі

Україна отримує важливий шанс наблизитись до ініціативи Тримор'я, зі статусом спостерігача чи навіть повноцінним членством.
25 січня 2022 — Олександр Сливчук, для Європейської правди

"Збройні" помилки Німеччини: чому політика Берліна часом сприяє конфліктам у світі

"Ніякої зброї для кризових районів" – за цією формулою вже багато років живе німецька зовнішня політика. Але які наслідки у реальному життя має слідування цьому принципу?
25 січня 2022 — Марілуїзе Бек, для Європейської правди

Малюська: рано чи пізно РФ доведеться сідати та домовлятися про компенсації щодо Донбасу

Міністр юстиції Денис Малюська: "Ключова частина – це доведення конкретних фактів окупації Росією Донбасу. Але "наступним потягом" підуть майнові вимоги від осіб, які постраждали внаслідок агресії РФ".
24 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда