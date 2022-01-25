Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

"Работа продвигается": в Еврокомиссии рассказали о санкциях на случай нападения РФ на Украину

Вторник, 25 января 2022, 14:49

В Еврокомиссии рассказали, что работа европейских стран над пакетом санкций против России на случай её потенциального нападения на Украину "продвигается очень хорошо".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал спикер Петер Стано на брифинге в ответ на вопросы СМИ.

"Между нами есть сильное единство и решительность, и работа очень хорошо продвигается, чтобы создать мощное средство сдерживания и жесткие меры – на случай, если диалог не будет успешным, если Россия не начнет деэскалацию и прибегнет к новым нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем реагировать очень мощно, и агрессор получит серьезные политические последствия и высокую цену", – заявил он.

Напомним, на встрече в понедельник Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель не стал вдаваться в детали ограничений, отметив, что неразглашение такой информации является частью сдерживания, однако заверил, что они будут применены "в надлежащий момент".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Еврокомиссия санкции

Статьи

Триморье становится ближе: что поможет Украине в центральноевропейской инициативе

Украина получает шанс приблизиться к инициативе Триморья, добившись статуса наблюдателя или даже полноценного членства (укр.)
25 января 2022 — Александр Сливчук, для Европейской правды

Ошибки Германии с оружием: почему политика Берлина порой способствует конфликтам в мире

"Никакого оружия для кризисных районов" – по этой формуле уже много лет живет немецкая внешняя политика. Но к каким последствиям в реальной жизни приводит следование этому принципу? (укр.)
25 января 2022 — Марилуизе Бек, для Европейской правды

Малюська: рано или поздно РФ придется садиться и договариваться о компенсациях по Донбассу

Министр юстиции Денис Малюська: "Ключевая часть – доказательство фактов оккупации Россией Донбасса. Но за ними последуют имущественные требования от лиц, пострадавших в результате агрессии РФ".
24 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда