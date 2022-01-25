"Работа продвигается": в Еврокомиссии рассказали о санкциях на случай нападения РФ на Украину

В Еврокомиссии рассказали, что работа европейских стран над пакетом санкций против России на случай её потенциального нападения на Украину "продвигается очень хорошо".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал спикер Петер Стано на брифинге в ответ на вопросы СМИ.

"Между нами есть сильное единство и решительность, и работа очень хорошо продвигается, чтобы создать мощное средство сдерживания и жесткие меры – на случай, если диалог не будет успешным, если Россия не начнет деэскалацию и прибегнет к новым нарушениям суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем реагировать очень мощно, и агрессор получит серьезные политические последствия и высокую цену", – заявил он.

Напомним, на встрече в понедельник Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель не стал вдаваться в детали ограничений, отметив, что неразглашение такой информации является частью сдерживания, однако заверил, что они будут применены "в надлежащий момент".