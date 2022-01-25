Поліція Британії розслідує вечірки під час локдауну в резиденції прем'єра

Британська поліція розпочала розслідування можливих порушень карантинних правил у резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсона після отримання доказів у ході внутрішнього урядового розслідування про серію зібрань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джонсона вже кілька тижнів критикують після низки заяв про те, що він та його співробітники влаштували вечірку в розпал локдауну, який вони встановили для боротьби з пандемією COVID-19.

У понеділок телеканал ITV повідомив, що Джонсон відвідав вечірку-сюрприз на честь свого дня народження у 2020 році. На заході на Даунінг-стріт в його офісі та резиденції було до 30 осіб.

Спочатку відмовившись розслідувати зібрання на Даунінг-стріт, високопоставлений офіцер поліції Британії, начальник столичної поліції Кресіда Дік заявила у вівторок, що розслідування розпочато.

"Я можу підтвердити, що столична поліція наразі розслідує низку подій, які відбулися на Даунінг-стріт та у Вайтхоллі за останні два роки у зв'язку з потенційними порушеннями правил COVID-19", - сказала вона.

Кабінет міністрів заявив, що його власне розслідування, яке проводить високопосадовець Сью Грей, триває, і контакт з поліцією триває. Поки що неясно, коли буде опубліковано результати цього розслідування.

Нагадаємо, британський прем'єр Борис Джонсон зізнався, що був на вечірці з напоями в саду на Даунінг-стріт під час першого карантину, і вибачився за це у парламенті.

Пізніше офіс прем'єра змушений був вибачатися перед королевою Єлизаветою II після того, як з'ясувалося, що його співробітники влаштували вечірки напередодні похорону принца Філіпа, в той час, коли зібрання людей в приміщенні було заборонено.

Читайте також: Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди