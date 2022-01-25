Полиция Британии расследует вечеринки во время локдауна в резиденции премьера

Британская полиция приступила к расследованию возможных нарушений карантинных правил в резиденции премьер-министра Бориса Джонсона после получения доказательств в ходе внутреннего правительственного расследования о серии собраний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсона уже несколько недель критикуют после ряда заявлений о том, что он и его сотрудники устроили вечеринку в разгар локдауна, который они установили для борьбы с пандемией COVID-19.

В понедельник телеканал ITV сообщил, что Джонсон посетил вечеринку-сюрприз в честь своего дня рождения в 2020 году. На западе на Даунинг-стрит в его офисе и резиденции было около 30 человек.

Сначала отказавшись расследовать собрание на Даунинг-стрит, высокопоставленный офицер полиции Британии, начальник столичной полиции Крессида Дик заявила во вторник, что расследование начато.

"Я могу подтвердить, что столичная полиция сейчас расследует ряд событий, произошедших на Даунинг-стрит и Вайтхолле за последние два года в связи с потенциальными нарушениями правил COVID-19", - сказала она.

Кабинет министров заявил, что его собственное расследование, проводимое высокопоставленным чиновником Сью Грей, продолжается, и контакт с полицией продолжается. Пока неясно, когда будут опубликованы результаты этого расследования.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время первого карантина, и извинился за это в парламенте.

Позже офис премьера вынужден был извиняться перед королевой Елизаветой II после того, как выяснилось, что его сотрудники устроили вечеринки накануне похорон принца Филиппа, в то время когда собрание людей в помещении было запрещено.

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