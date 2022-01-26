Без комісій, з 4 валютними рахунками та безкоштовними переказами з Польщі — Правильна картка від Кредобанку

Практика показує, що більшість із нас вибирають зарплатну картку навмання, вважаючи, що всі картки однакові. Тільки потім, коли приходить час знімати зарплату та здійснювати розрахункові операції, починаєш розуміти, що вибрана картка виявилася занадто дорогою в обслуговуванні та не надає всіх необхідних опцій.

Спробуємо провести оцінку дебетових карток на прикладі Правильної картки від Кредобанку.

На що слід звертати увагу?

1. Вибираємо банк. Перш ніж замовляти платіжну картку, оцініть надійність банку, який її пропонує. Віддайте перевагу пропозиціям від організації з гарною репутацією та стійким фінансовим становищем.

2. Оцінюємо сервіс. Якщо плануєте оформити дебетову картку у Кредобанку, вам завжди буде доступний інтернет-банкінг. У режимі онлайн, маючи під рукою лише смартфон, з Правильною карткою ви зможете проводити будь-які необхідні операції – від оплати товарів в інтернет-магазині до обміну валют 24/7. Важливий фактор — наявність у банку широкої мережі відділень та банкоматів. Кредобанк має у своєму розпорядженні більш ніж 80 відділень по всій території України, що спрощує і отримання банківської картки, і вирішення питань, пов'язаних з обслуговуванням.

3. Можливості та переваги картки. Щоб вибрати ідеальну платіжну картку, визначте необхідний набір опцій, залежно від того, як ви хочете використовувати її. Найбільшу вигоду від Правильної картки отримують ті, хто часто робить покупки та перекази, у тому числі у валюті.

Правильна карта — це пакетна пропозиція, в рамках якої ви безкоштовно отримаєте:

• 4 рахунки — гривневий та три валютні ($, €, Zł). Рахунки можна використовувати для розрахунків та зберігання коштів, тим більше, що участь Кредобанку у Фонді гарантування вкладів забезпечує захист ваших заощаджень.

• 2 банківські картки з чіпом — гривневу, яка може бути використана як зарплатна картка, і одну валютну картку (на ваш вибір).

Плюси Правильної картки

Однією з головних переваг Правильної картки є прості умови. Жодних складних тарифікацій та обов'язкових вимог щодо щомісячної кількості та обсягів операцій, жодної абонплати та зайвих комісій.

• Оформлення та обслуговування всіх рахунків та карток безкоштовне. Незалежно від того, як часто ви ними користуєтесь (хоч раз на рік) — нічого платити не потрібно.

• Зарахування грошей готівкою або з рахунку на рахунок без комісії.

• Безкоштовно знімати гроші з Правильної картки можна до 100 000 грн. щомісяця. У будь-якому банкоматі, по всій території України, — 50 000 грн та ще 50 000 грн у касах Кредобанку.

• Використовуючи дебетову картку, можна розраховуватися у звичайних та інтернет-магазинах. Правильна картка підтримує систему безконтактної оплати PayPass.

• Оплата товарів в іноземній валюті, а також обмін валют без комісії за конвертацію та необхідності йти у відділення. Усі фінансові операції можна зробити через онлайн-банкінг.

• З Правильною картою ви автоматично отримуєте накопичувальний рахунок "Кишеня". Банк щомісяця нараховує відсотки (6% річних) на залишок коштів на ощадному рахунку – при цьому грошима можна спокійно користуватися.

•Щомісяця отримуючи на Правильну картку від 6 000 грн та витрачаючи не менше 3 000 грн, ви отримаєте бонус — 1000 грн (два перерахування по 500 грн впродовж перших пів року), які можна витрачати на власний розсуд.

•Оформивши Правильну картку, через три місяці після початку використання дебетової картки ви отримаєте індивідуальну кредитну пропозицію. Вибирайте найбільш зручний для вас варіант: кредитний ліміт, позику готівкою або додаткову кредитну картку.

Безкоштовні перекази з Польщі до України без SWIFT

KredoBank входить до ТОП-20 банків з іноземним капіталом в Україні за обсягом активів, при цьому входить до структури PKO Bank Polski SA — найбільшого банку Польщі.

Тому своїм клієнтам Кредобанк пропонує:

• Безкоштовне зняття коштів з Правильної картки у мережі банкоматів PKO у Польщі.

• Переказ без комісії з Польщі в Україну (комісія за нарахування — 0 zl) з можливістю зняття злотих у касах Кредобанку (комісія до 1%) або безкоштовне зняття після конвертації у гривні (понад 100 000 грн).

Важливо: Все, що вам потрібно – це рахунок у польських злотих, який автоматично відкривається під час оформлення Правильної картки. При цьому перекази з Польщі можна зробити без відкриття рахунку в польському банку. (Докладніше https://kredobank.com.ua/private/perekaz-koshtiv-z-za-kordonu-v-ukrainu)

Хто і де може отримати Правильну картку?

Прямо зараз можна зайти на сайт Кредобанку, щоб замовити платіжну картку онлайн та забрати її у найближчому відділенні в будні з 9:00 до 18:00. Послуга доступна громадянам України, які досягли 14 років. Для отримання банківської картки потрібно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код або ж надати ці дані за допомогою додатку Дія.