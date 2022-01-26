Без комиссий, с 4 валютными счетами и бесплатными переводами с Польши — Правильная карта от Кредобанка

Практика показывает, что большинство из нас выбирают зарплатную карту наобум, полагая, что все карты одинаковые. Только потом, когда приходит время снимать зарплату и осуществлять расчетные операции, начинаешь понимать, что выбранная карта оказалась слишком дорогой в обслуживании и не предоставляет всех необходимых опций. Попробуем провести оценку дебетовых карт на примере Правильной карты от Кредобанка.

На что нужно обращать внимание?

1. Выбираем банк. Прежде чем заказывать платежную карту, оцените надежность банка, который ее предлагает. Отдайте предпочтение предложениям от организации с хорошей репутацией и устойчивым финансовым положением.

2. Оцениваем сервис. Если планируете оформить дебетовую карту в Кредобанке, вам всегда будет доступен интернет-банкинг. В режиме онлайн, имея под рукой только смартфон, с Правильной картой вы сможете проводить любые необходимые операции — от оплаты товаров в интернет-магазине до обмена валют. Важный фактор — наличие у банка широкой сети отделений и банкоматов. Кредобанк располагает более чем 80 отделениями по всей территории Украины, что упрощает и получение банковской карты, и решение вопросов, связанных с обслуживанием.

3. Возможности и преимущества карты. Чтобы выбрать идеальную платежную карту, определите необходимый набор опций в зависимости от того, как вы хотите ее использовать. Наибольшую выгоду от Правильной карты получат те, кто часто совершает покупки и переводы, в том числе в валюте.

Правильная карта — это пакетное предложение, в рамках которого вы бесплатно получите:

• 4 поточных счета — гривневый и три валютных ($, €, Zł). Счета можно использовать для расчетов и хранения денежных средств, тем более что участие Кредобанка в Фонде гарантирования вкладов обеспечивает защиту ваших сбережений.

• 2 банковские карты с чипом — гривневую, которая может быть использована как зарплатная карта, и одну валютную карту (на ваш выбор).

Плюсы Правильной карты

Одно из главных преимуществ Правильной карты — простые условия. Никаких сложных тарификаций и обязательных требований по ежемесячному количеству и объемам операций, никакой абонплаты и лишних комиссий.

• Оформление и обслуживание всех счетов и карт бесплатное. Независимо от того, насколько часто вы ими пользуетесь (хоть раз в год) — ничего платить не нужно.

• Зачисление денег наличными или со счёта на счёт без комиссии.

• Бесплатно снимать деньги с Правильной карты можно до 100 000 грн ежемесячно. В любом банкомате, по всей территории Украины — 50 000 грн и еще 50 000 грн в кассах Кредобанка.

• Используя дебетовую карточку, можно рассчитываться в обычных и интернет-магазинах. Правильная карта поддерживает систему бесконтактной оплаты PayPass.

• Оплата товаров в иностранной валюте, а также обмен валют без комиссии за конвертацию и необходимости идти в отделение. Все финансовые операции можно осуществить через онлайн-банкинг.

• С Правильной картой вы автоматически получаете накопительный счет "Кишеня". Банк ежемесячно начисляет проценты (6% годовых) на остаток средств на сберегательном счету — при этом деньгами можно спокойно пользоваться.

• Ежемесячно получая на Правильную карту от 6 000 грн и тратя не менее 3 000 грн, вы получите бонус — 1000 грн (два перечисления по 500 грн), которые можно тратить на свое усмотрение.

• Оформив Правильную карту, через три месяца после начала использования дебетовой карточки вы получите индивидуальное кредитное предложение. Выбирайте наиболее удобный для вас вариант: кредитный лимит, заем наличными или дополнительную кредитную карту.

Бесплатные переводы с Польши в Украину без SWIFT

KredoBank входит в ТОП-20 банков с иностранным капиталом в Украине по объему активов при этом входит в структуру PKO Bank Polski SA — крупнейшего банка Польши.

Поэтому своим клиентам Кредобанк предлагает:

• Бесплатное снятие средств с Правильной карты в гривнах или злотых в сети банкоматов PKO в Польше.

• Перевод без комиссии с Польши в Украину (комиссия за начисление — 0 zl) с возможностью снятия злотых в кассах Кредобанка (комиссия до 1%) или бесплатное снятие после конвертации в гривны (свыше 100 000 грн).

Важно: Все, что вам нужно – это счет в польских злотых, который автоматически открывается при оформлении Правильной карты. При этом — переводы из Польши можно сделать без открытия счета в польском банке. (Подробнее kredobank.com.ua/private/perekaz-koshtiv-z-za-kordonu-v-ukrainu)

Кто и где может получить Правильную карту?

Прямо сейчас можно зайти на сайт Кредобанка, чтобы заказать платежную карту онлайн и забрать ее в ближайшем отделении в любой будний день с 9:00 до 18:00. Услуга доступна для граждан Украины, достигших 14 лет. Для получения банковской карты необходимо взять с собой паспорт и ИИН или же предоставить данные с помощью приложения Дія.