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США попередили Білорусь про наслідки у разі російського нападу на Україну з її території

Середа, 26 січня 2022, 09:28

У Державному департаменті США заявили, що якщо територія Білорусі буде використана Росією для нападу на Україну, Мінськ отримає швидку і рішучу відповідь.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" заявив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс.

"Коли справа доходить до Білорусі, ми чітко висловлюємо нашу стурбованість нарощуванням військових сил у тому, що має бути незалежною, суверенною країною. Введення російських військ до Білорусі викликає глибоке занепокоєння", - сказав він.

За його словами, нарощення російської військової присутності загрожує суверенітету Білорусі, воно певним чином підриває її статус незалежної країни.

"Останніми днями ми також дали зрозуміти Білорусі, що якщо вона дозволить, що її територія буде використана для нападу на Україну, вона зіткнеться з швидкою і рішучою відповіддю Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів", - сказав Прайс.

Він наголосив, що якщо вторгнення почнеться з Білорусі, якщо російські війська постійно дислокуватимуться на їхній території, "НАТО цілком могло б переоцінити нашу позицію сил у країнах, які межують з Білоруссю".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала до більшої присутності США в країнах Балтії для стримування Росії.

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Білорусь США

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