США предупредили Беларусь о последствиях в случае нападения РФ на Украину с ее территории

В Государственном департаменте США заявили, что если территория Беларуси будет использована Россией для нападения на Украину, Минск получит быстрый и решительный ответ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс.

"Когда дело доходит до Беларуси, мы четко выражаем нашу обеспокоенность наращиванием военных сил в том, что должно быть независимой, суверенной страной. Введение российских войск в Беларусь вызывает глубокую обеспокоенность", - сказал он.

По его словам, наращивание российского военного присутствия угрожает суверенитету Беларуси, оно подрывает ее статус независимой страны.

"В последние дни мы также дали понять Беларуси, что если она позволит, что ее территория будет использована для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - сказал Прайс.

Он подчеркнул, что если вторжение начнется с Беларуси, если российские войска будут постоянно дислоцироваться на их территории, "НАТО вполне могло бы переоценить нашу позицию сил в странах, граничащих с Беларусью".

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к большему присутствию США в странах Балтии для сдерживания России.