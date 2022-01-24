Прем'єр-міністр Естонії закликала збільшити присутність США в країнах Балтії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала до більшої присутності США в країнах Балтії для стримування Росії.

Про це вона сказала виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Кая Каллас висловила переконання, що НАТО слід зміцнити свій східний фланг в Естонії, Латвії та Литві незалежно від того, чи вторгнеться Росія в Україну, чого все більше побоюються багато західних експертів після стягнення Москвою понад 100 тисяч військовослужбовців до українських кордонів.

Вона додала, що Естонія хотіла б, аби "великі союзники були присутні в нашому регіоні". Це є непрямим закликом до розміщення військ США в країнах Балтії, оскільки це єдина велика країна НАТО, яка не має присутності у регіоні.

"Найбільший стримуючий фактор є тоді, коли ти маєш великих друзів. Якщо над вами знущаються в школі, то хуліган не буде вас цькувати, якщо у вас є сильні та великі друзі… Найбільший стримуючий фактор для Росії – це американський прапор", – додала вона.

Напруженість у країнах Балтії та в інших державах зросла через наміри Росії щодо України та Білорусі, а також через вимогу Москви повернути НАТО до кордонів 1997 року - ще до того, як Естонія, Латвія та Литва приєдналися до військового союзу.

НАТО зміцнила свій східний фланг після анексії Криму Росією у 2014 році, активізувавши свою місію з патрулювання повітряного простору у країнах Балтії та розмістивши багатонаціональні бойові групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

Поточне розгортання в Естонії очолюють британські війська, там також присутні данські та французькі війська. Канада очолює батальйон у Латвії, Німеччина у Литві, а США – у Польщі.

"Ми все одно хотіли б бачити зміцнення східного флангу НАТО. Не лише якщо вони нападуть на Україну. Ми давно наполягаємо на цьому", - сказала Каллас.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України.

За інформацією ЗМІ, США розглядають можливість відправити на східний фланг НАТО від 1000 до 5000 військових, а також літаків і суден. Рішення має бути прийняте найближчим часом.

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