Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США врахували позицію України у відповіді РФ про "гарантії безпеки" - Кулеба

Середа, 26 січня 2022, 11:03

Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій, які Сполучені Штати мають намір цього тижня направити Росії в рамках переговорів щодо деескалації безпекової ситуації.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу, пише "Європейська правда".

"Наша позиція врахована, і пропозиції, які Сполучені Штати направлять Росії в частині Україні не викликають наших заперечень", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, очікується, що США цього тижня дадуть письмову відповідь Росії на вимогу так званих "безпекових гарантій", які включають вимогу неприйняття України до НАТО.

США розраховують на подальші контакти з Москвою після того, як вона ознайомиться з відповіддю Вашингтона.

Окрему відповідь на так звані "безпекові вимоги" планує направити і НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявив, що  в Альянсі підтвердять неготовність поступатися Росії щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

Водночас у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія США Кулеба

Статті

А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі

Навіщо Лукашенку військові навчання на кордоні з Україною? Чи відповідає войовнича риторика білоруського диктатора його справжнім цілям?
26 січня 2022 — Юрій Панченко, Марія Авдєєва

Тримор'я стає ближчим: що допоможе Україні в центральноєвропейській ініціативі

Україна отримує важливий шанс наблизитись до ініціативи Тримор'я, зі статусом спостерігача чи навіть повноцінним членством.
25 січня 2022 — Олександр Сливчук, для Європейської правди

"Збройні" помилки Німеччини: чому політика Берліна часом сприяє конфліктам у світі

"Ніякої зброї для кризових районів" – за цією формулою вже багато років живе німецька зовнішня політика. Але які наслідки у реальному життя має слідування цьому принципу?
25 січня 2022 — Марілуїзе Бек, для Європейської правди