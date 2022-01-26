США учли позицию Украины в ответе РФ о "гарантиях безопасности" - Кулеба

У Украины нет возражений по поводу письменных предложений, которые Соединенные Штаты намерены на этой неделе направить России в рамках переговоров по деэскалации ситуации с безопасностью.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, пишет "Европейская правда".

"Наша позиция учтена, и предложения, которые Соединенные Штаты направят России в части Украины, не вызывают наших возражений", - сказал Кулеба.

Как сообщалось, ожидается, что США на этой неделе дадут письменный ответ России на требование о так называемых "гарантиях безопасности", которые включают требование не принимать Украину в НАТО.

США рассчитывают на дальнейшие контакты с Москвой после того, как она ознакомится с ответом Вашингтона.

Отдельный ответ на так называемые "требования безопасности" планирует отправить и НАТО. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе подтвердят неготовность уступать Россию по ключевым принципам, таким как право каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь или договоры безопасности, частью которых она хочет быть.

В то же время в ответе будет отмечено, что в НАТО готовы выслушать беспокойство России.

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