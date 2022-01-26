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Аеропорт Стамбула відновив роботу після 2 діб колапсу через снігопад

Середа, 26 січня 2022, 13:28

Аеропорт Стамбула 26 січня почав відправляти і приймати рейси майже у звичайному режимі після двох діб перерви у зв’язку з потужним снігопадом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють турецькі ЗМІ та німецьке dpa, посилаючись на компанію-оператора аеропорту.

Дві з трьох смуг повністю розчистили від снігу, до вечора сподіваються, що аеропорт вже зможе працювати у звичайному режимі.

Нові скасування рейсів вважаються малоймовірними, але мандрівникам рекомендують про всяк випадок сконтактувати зі своєю компанією-перевізником перед від’їздом. 

Таку пораду оголосили і для людей, чиї рейси відправляються з меншого аеропорту Сабіха Гекчен, з азійської сторони міста.

Нагадаємо, роботу аеропорту призупинили у понеділок 24 січня через потужний снігопад. Негода паралізувала не лише прийом та відправлення авіарейсів, але й рух автотранспорту.

У вівторок вдалося посадити кілька літаків, але більшість рейсів і далі залишались неможливими. Національний турецький перевізник Turkish Airlines продовжив призупинення своїх рейсів до та з аеропорту Стамбула до опівночі середи.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією багатьом мандрівникам довелося ночувати прямо у терміналі. 

Минулого року аеропорт Стамбула обслужив понад 37 мільйонів пасажирів, незважаючи на збої, викликані пандемією коронавірусу.

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Туреччина Авіарейси

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