Аэропорт Стамбула возобновил работу после двух суток коллапса из-за снегопада

Аэропорт Стамбула 26 января начал отправлять и принимать рейсы почти в обычном режиме после двух суток перерыва из-за сильного снегопада.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают турецкие СМИ и немецкое dpa, ссылаясь на компанию-оператора аэропорта.

Две из трех полос полностью расчистили от снега, к вечеру надеются, что аэропорт сможет работать в обычном режиме.

Новые отмены рейсов считаются маловероятными, но путешественникам рекомендуют на всякий случай связаться со своей компанией-перевозчиком перед выездом.

Такой совет дали и людям, чьи рейсы отправляются из меньшего аэропорта Сабиха Гекчен с азиатской стороны города.

Напомним, работу аэропорта приостановили в понедельник 24 января из-за мощного снегопада. Непогода парализовала не только прием и отправку авиарейсов, но и движение автотранспорта.

Во вторник удалось посадить несколько самолетов, но большинство рейсов и дальше оставались невозможными. Национальный турецкий перевозчик Turkish Airlines продолжил приостановку своих рейсов в и из аэропорта Стамбула до полуночи.

В связи с чрезвычайной ситуацией многим путешественникам пришлось ночевать прямо в терминале.

В прошлом году аэропорт Стамбула обслужил более 37 миллионов пассажиров, несмотря на сбои, вызванные пандемией коронавируса.

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